Håkon Mageli sier de har fått et konkret tilbud. Her fra et pressemøte i fjor. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Jotunfjell er nå det eneste selskapet Orkla er i samtaler med om et salg av Rygge Sivile lufthavn. Det sier konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli.

– Vi er i samtaler med Jotunfjell Partners. De har kommet med et helt konkret tilbud, sier han.

Men hva snakker dere om?

– Det gjelder overtagelse av aksjene i RSL, sier en ordknapp konserndirektør.

Mageli ønsker ikke å si noe om hvor nærme de er en avtale.

Kjenner Rygge godt

Jotunfjell Partners eier Airport Retail Group, selskapet som drev taxfreebutikken på Rygge. De driver i dag butikker på en rekke andre flyplasser både i Norge og i flere andre land. Det var i går kveld at NRK meldte at Jotunfjell Partners er i samtaler med Orkla.

– Jotunfjell kjenner flyplassen godt fra før og ser nå på muligheten for igjen å få flytrafikk på Rygge. Selskapet ser på forskjellige alternativer. Det er mye som skal på plass, men hvis vi gyver løs, så er det for å drive en kommersiell interessant flyplass, sa talsmann for selskapet, Geir Arne Drangeid, til NRK i går.

Ønsker andre aktører velkomne

Styreleder i Rygge Airport, Ole Kristian Sivertsen, mener det er flott at flere aktører ønsker gjenåpning av flyplassen. Foto: Alvarez&Marsal

Selskapet Rygge Airport har i lang tid jobbet for å kunne overta Rygge. De var ikke klar over at Jotunfjell var inne i bildet, sier styreleder Ole Kristian Sivertsen.

– Vi ser på det som positivt at det har kommet en aktør som er handlekraftig inn mot å muliggjøre reåpning av Rygge Airport. Vi observerer hva som skjer, og vi har våre pågående dialoger med aktørene vi også.

Styrelederen sier de ikke ser på det som noe problem at det kommer et selskap inn fra sidelinjen.

– De som kommer er hjertelig velkommen. Vi ser det som en bekreftelse på det vi jobber for er riktig vei. Jeg har ennå ikke sett noe av det som er sagt og gjort fra aktøren, som er vesentlig annerledes enn det vi jobber for å oppnå, sier han.

Kan bli ønskelig med samarbeid

Men hvordan påvirker det deres prosess med at de har kommet med et konkret tilbud?

– Så lenge vi ikke vet innholdet i et konkret tilbud, så er det vanskelig å forholde seg til hva det har av betingelser. Vi kan bare tenke oss at det har noen betingelser, og da blir det bare spekulasjoner, sier han.

Sivertsen sier det kan bli aktuelt med et samarbeid med Jotunfjell Partners.

– Det vil være en naturlig retning for oss å gå hvis de inngår en avtale. Ikke før de har inngått en avtale kanskje, men har de en avtale, kan vi sette oss ned og snakke med dem, sier han.