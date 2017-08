Tatt to ganger på rappen

En bilfører i 70-årene ble anmeldt to ganger av politiet for kjøring uten førerkort i Rygge for kort tid siden. Bilen ble først avskiltet på stedet, da prøvde mannen å kjøre videre med den avskiltede bilen. Dermed ble han anmeldt på nytt, og nå blir bilen tauet inn.