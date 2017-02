Tatt med kamsport-våpen på grensa

En mann fra Romania er anmeldt, etter at han krysset grensen på Svinesund med en såkalt "nunchaku" i bilen natt til søndag. Nunchaku brukes i enkelte kampsorter som for eksempel kung fu. Det består av to kraftige pinner med en kort kjetting eller rep mellom endene og kan ikke importeres uten spesiell tillatelse.