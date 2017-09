Tatt med alkohol og pepperspray

30 liter brennevin og 240 liter øl ble beslaglagt, da en polsk mann ble stanset for tollkontroll på E18 ved Ørje ved titiden i går kveld. Mannen, som kjørte en personbil, hadde også med seg en pepperspray-pistol. Polakken har fått et forelegg på 31.500 kroner for forsøk på smugling.