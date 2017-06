– Jeg ser for meg at Moi kan bli en profil. Og Anders Trondsen er en veldig spennende type. Det er mange som har potensial for å bli store profiler, men da må vi begynne å vinne kamper og komme oss til et mesterskap, sier Tarik Elyounoussi til NRK.

Spissen trekker frem nettopp mangelen på norsk deltakelse i store mesterskap som en årsak til det landslagssjef Lars Lagerbäck kaller et «savn i norsk fotball».

– Vi har bare spilt treningskamper og kvalik, mens de spilte i mesterskap. Jeg føler at vi har mange gode og spennende spillere, som kan bli store profiler på sikt, sier 28-åringen.

– Det er andre tider

PROFILER: John Carew og John Arne Riise på landslagstrening i 2011. Samme år ga Carew seg på landslaget.

Norge har ikke vært i mesterskap siden EM i Nederland og Belgia i 2000. Den gang bestod troppen av navn som Erik Mykland, Tore André Flo, Kjetil Rekdal, John Arne Riise, Ole Gunnar Solskjær og John Carew.

Nettopp Carew ble trukket frem av landslagssjef Lars Lagerbäck som en type profil som mangler i dagens landslag.

– De virkelig store profilene har ikke kommet frem på landslaget de siste årene. Det har nok vært savnet i norsk fotball, disse spillerne med det lille ekstra. Hvis man tenker på angrepsspillere, så må jeg nesten gå tilbake til Carew som en av de siste profilene, sa Lagerbäck på en pressekonferanse onsdag.

Den nå 37 år gamle Carew spilte sin siste landskamp 11. oktober 2011. Landslagsspiss Alexander Søderlund er enig med sjefen i at profilene mangler.

– Det er andre tider. Vi har kanskje ikke jobbet godt nok i norsk fotball og andre land har tatt oss igjen på det taktiske og det å jobbe hardt. Det kan ligge mye der, sier han.