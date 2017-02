Tar i bruk smarttelefon i avhør

Prosjektleder for «politiarbeid på stedet», Laila Totland Langstrand, sier at man på sikt vil spare mye på å ta politiavhør på stedet. Foto: Tor René Stryger / NRK

I Østfold kurses nå politiet i tre dager for å lære nye teknikker for politiarbeid på stedet. Det innebærer å ta lydopptak av forklaringer med en smarttelefon. Prosjektleder Laila Totland Langstrand mener det er mange fordeler ved å innføre dette.

– Det man oppnår er å heve kvaliteten på arbeidet som gjøres ute. Det blir bedre for publikum ved at de slipper å komme til politistasjonen og ta avhør lenge etterpå, og det blir bedre for politiet fordi det blir raskere saksflyt, mener hun.

I oktober 2015 kom politidirektoratet med en samfunnsøkonomisk analyse av arbeidsformen. Den kom frem til at selv om det vil bli svært dyrt å innføre nye arbeidsmetoder, kan man spare samfunnet for milliarder av kroner over tid.

Positiv til endringer

Politibetjent Simen Nilsen er deltaker på kurset, og sier han er positiv til endringene.

– Jeg tror man vinner mest på det med hensyn til rettssikkerheten. Avhøret blir helt korrekt siden man tar opptak. Man blir også effektive i forhold til saksgangen, at man kanskje ikke trenger å ta nye avhør, sier han.

Lars Fosse, politibetjent og instruktør for kurset, sier at flere er bekymret for at politiet vil bruke for mye tid ute. Foto: Tor René Stryger / NRK

Lars Fosse, politibetjent og instruktør for kurset, er sikker på at bublikum vil oppleve et mer effektivt politi med politiarbeid på stedet.

– I hvert fall på de mindre sakene. Patruljene vil kunne gjøre mer på stedet, slik at forhåpentligvis saksbehandlingen går ned. Og når man har ting på lyd, er det etterprøvbart, sier han.

Han er trygg på at teknologien ikke svikter.

– Så langt er jeg trygg på det. Det er klart at det er noen utfordringer med kulde og mobiltelefon, det har det alltid vært. Men jeg tror ikke det blir noe hinder for å få gjennomført dette, sier han.

Bekymret for at det blir for mye arbeid

Fosse innrømmer at selv om mange er positive til lydopptak av avhør der og da, er det en del skepsis innad i politiet.

– Det er noen som er bekymret for at det blir mer å gjøre for patruljene ute. Og at man gjerne skulle hatt mer ressurser siden det blir flere oppgaver ute. I starten vil det nok ta lengre tid med avhør og sikre åsteder.

Prosjektleder Laila Totland Langstrand tror dette vil gå seg til.

– I en startfase må de jobbe på en ny måte. Men etter hvert når metoden er innarbeidet vil ikke dette ta lengre tid enn tidligere. Den tiden som blir brukt ekstra ute blir spart inn ved at etterforskere og jurister får mindre saksbehandlingstid inne, forklarer prosjektlederen.