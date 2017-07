Tapte sak om kyststimerking

En grunneier på Hvaler har tapt en rettssak mot kommunen om å fjerne merking av en kyststi som går over grunneierens eiendom. Påstanden fra grunneieren var at stien gikk over innmark og var til sjenanse, men Fredrikstad tingrett har avgjort at stien går i utmark og at det er hevdvunnen rett for allmennheten til å bruke den. Grunneieren må betale saksomkostninger på 240.000 kroner.