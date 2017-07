Tang på badestrand skal ikke fjernes

– Det har vært en del debatt om det som flyter inn her. Noen opplever det som forsøpling, men det er det ikke!

Paul Henriksen holder store menger tang og tare i hendene. Han er styremedlem i Oslofjordens Friluftsråd (OF) og mener det er viktig å bevare tangen på den populære stranden Storesand på Hvaler.

– Det lukter godt! Styremedlem i Oslofjordens Friluftsråd, Paul Henriksen, mener turister og badegjester må godta all tangen. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

– Mange forventer en hvit strand når de kommer hit, men sånn er det ikke, sier han.

Veldig skuffet

Men ikke alle ønsker tangen like mye velkommen. På stranden sitter Borgny Larsen, Linn Jeanette Dahle Nedrelid og May Dirks, som godt kunne tenke seg tangen fjernet.

IRRITERTE. Flere badegjester setter ikke pris på tangen. Her sitter May Dirks (f.v.), Borgny Larsen og Linn Jeanette Dahle Nedrelid. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

– Jeg har ikke vært her på mange år og ble veldig skuffet da jeg så all tangen. Det er synd for ungene og turistene som kommer fra utlandet for å se det fine stedet, sier Larsen.

– Det er også veldig vanskelig å sole seg. Det er rett og slett trist, sier Dirks.

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken, og på deres Facebook-side har det komme flere sterke reaksjoner.

Ikke mulig å rydde

Men tangen skal bli. Sandstranden er en del av nasjonalparken Ytre Hvaler, og vernebestemmelsene sier at tang og tare ikke skal ryddes vekk. Dette mener Henriksen badegjestene må godta.

– Hvis noen vil flytte bort litt tang for å få plass til badehåndklet blir man ikke anmeldt av den grunn. Men tangen er en naturlig del av havet, og skal den bort er det havet selv som skal skylle den ut igjen, sier han.

Tangen er en viktig del av økosystemet på Hvaler, sier Henriksen. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

Henriksen legger til at han syns styret for nasjonalparken bør informere bedre om hvorfor tangen er viktig å bevare, slik at folk skal irritere seg mindre.

Binder karbondioksid

Å nettopp informere om hvor viktig tangen er, kan marinbiolog Marianne Olsen gjøre. Tang og tare fungerer som mat for dyr som kreps og snegler. Det er også et viktig skjulested, spesielt for skalldyr og yngel.

– I tillegg binder tangen karbondioksid, og dette er viktig med tanke på så mye det er av det i luften nå, sier Olsen.

Marianne Olsen er marinbiolog og blogger for marinbiologene.no. Hun mener tangen er en viktig nøkkel i økosystemet på Hvaler. Foto: PRIVAT

Hun sammenligner «vernet» av tangen på Hvaler med å verne en skog.

– Man fjerner ikke rundt dødt tre for at det skal se fint ut. Mange dyr og organismer er avhengige av det. Råtten tang virker kanskje betydningsløst, men enkelte dyr, bakterier og tanglopper må ha det for å overleve.

Fjerner man tangen kan ringvirkningene bli at fugler og krepsdyr på Hvaler forsvinner over tid.

– Råtten tang lukter litt, men jeg syns det er en god lukt, sier Paul Henriksen.