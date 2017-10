Tiltalt etter tekstmelding

Det er reist tiltale mot en Sarpsborg-kvinne i 40 årene, etter at hun i sommer sendte tekstmeldinger til en psykolog som var oppnevnt som sakkyndig av retten i forbindelse med en barnefordelingssak. Statsadvokatene mener tekstmeldingene bryter reglene om å påvirke aktører i rettsvesenet. Kvinnen skal ha skrevet at psykologen skal få straff for det hun har gjort mot kvinnen og hennes familie.