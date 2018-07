Syv tips til hvordan du blir en bedre idrettsforelder

I helgen starter Norway cup, verdens største fotballturnering. Her kommer over 2000 lag, med lagledere og foreldre. Samtidig er det turneringer for lag og samlinger for andre idretter landet over i løpet av sommeren.

En av utfordringene for arrangører og dommere er idrettsforeldrene.

Breddeidrettssjef Anja Veum i Idrettsforbundet har god kjennskap til idrettsforeldre. Hun sier at de fleste er engasjerte og positive.

– Men det finnes enkelttilfeller der en må huske å sette barna i sentrum.

NRK har tidligere skrevet om Norges Håndballforbund som sliter med å beholde dommere fordi de får hets fra foreldre på tribunen.

Veum i Idrettsforbundet mener problemet er at enkelte foreldre blir litt mer engasjert enn de bør.

Anja Veum i Idrettsforbundet forteller at foreldre må la idretten være på barnas premisser. Foto: NORGES IDRETTSFORBUND

– Det gjelder å finne balansen. Idretten har noen foreldre som står på sidelinja og klager. Det foreldre bør gjøre, er å sette ungdommen i sentrum, og tenke på at det er barna som må ha motivasjon.

Vil du bli en bedre idrettsforelder? Her følger syv tips fra tre institusjoner i Idretts-Norge.

1. La barna bestemme

Ofte vil man at barna skal drive med det samme som du driver med, har drevet med eller er interessert i.



Olympiatoppen skriver i sin brosjyre «Foreldreguide» at man skal fortelle barna om hvilke muligheter som finnes, og at man gjerne må oppmuntre barna til å begynne med noe. Men ikke bestem hva de skal drive med.



– Det fører sjeldent noe godt med seg å insistere på at barn og unge skal følge foreldrenes valg av idrett, skriver de i guiden.

2. Møt på trening og kamp

Det er ikke alltid like gøy å se på at barna trener, men ifølge Ove Olsen i håndballforbundet ønsker barna at du følger med.



– Barna ønsker oppmerksomhet rundt det de driver med, sier han.



Derfor bør de ofre noen timer i uka for å sitte på tribunen eller sidelinjen.

3. Tilby deg å hjelpe

I tillegg til å møte opp kan du også tilby deg å hjelpe klubben. Olsen i håndballforbundet mener foreldre bør tenke over at barnet er medlem i klubben, og at man derfor ikke bør kritisere måten den drives på.



– I stedet for å kritisere klubben, bør man heller tilby seg å hjelpe. Enten det gjelder å selge billetter og kaffe, eller å kjøre barna til kamper.



Eller kanskje du kan ta på deg oppgaven å dømme noen kamper, ta tiden under et friidrettsløp eller være oppmann.

4. Oppmuntre alle

Man fokuserer ofte på sine egne barn, og man vil sitt eget barn det beste. Men Olsen mener man bør ha øynene åpne for alle på laget.



– Vi har hørt foreldre rope «ikke spill til henne.» Det er uholdbart.



Han mener man heller bør gi oppmuntrende ord til alle på laget, både i motgang og medgang.

5. Respekter lagleder

«Hvorfor spiller ikke sønnen min mer, han er jo best på laget?»



Mange trenere får høre disse ordene i løpet av en sesong. Håndballforbundet vil derimot heller oppfordre foreldrene til å holde dette inne i seg.



– Mange tenker at barna deres er bedre og er mer utviklet. Men det er lagleder som administrer laget.



Idretten handler om at alle skal få være med, og har treneren tatt ut et lag er det disse som kommer til å spille.

6. Tenk om barnet ditt var dommer

Alle dommere må regne med litt kjeft fra spillere og kanskje trenere. Men at de også får høre det fra tribunen er ikke greit mener Anja Veum i idrettsforbundet.



Derfor vil hun at foreldrene skal tenke over hvordan det hadde vært hvis den unge dommeren som står og tar imot all kjeften var ditt eget barn



– Dommeren har sin egen rolle på banen. Den må de respektere.

7. Ikke lev ut dine tapte drømmer

Mange av oss som har drevet med idrett har hatt en drøm om å bli virkelig gode. Men selv om du ikke klarte å oppnå den drømmen skal du ikke presse dine egne barn til å bli gode.

Ove Olsen mener barna må få spille og ha det gøy, uten at de skal leve ut foreldrenes ambisjoner og tapte drømmer.

Tipsene er gitt av Olympiatoppen gjennom brosjyren «Foreldreguide», dommersjef Ove Olsen i Håndballforbundet og breddeidrettssjef Anja Veum i Idrettsforbundet.