Sykkeltyver tatt

To sykkeltyver er pågrepet i Sarpsborg og Halden. Begge har erkjent tyverier. En av dem stjal en dyr sykkel fra et kjøpesenter i Sarpsborg for noen dager siden, og ble gjenkjent fra overvåkingsopptak da han viste seg på stedet igjen, opplyser politiet.