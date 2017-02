Sykehuset Østfold i kraftig minus

Sykehuset Østfold var lengst unna å holde budsjettet blant norske helseforetak i fjor, ifølge VG. Sykehuset skulle etter planen ha et underskudd på 252 millioner kroner, men det lå i desember an til å bli på 433 millioner kroner. Under halvparten av helseforetakene i landet klarte å holde budsjettene sine i fjor.