Svindlet russ for å betale spillegjeld

Den 24 år gamle mannen ble dømt til et halvt års fengsel etter rettssaken i Sarpsborg tingrett. Han stod tiltalt for 104 tilfeller av svindel mot 105 personer.

Fra januar til november i fjor lurte mannen til seg 361.699 kroner. Over 300.000 av disse kom fra russ som hadde bestilt billetter til Landstreffet i Stavanger. Billettene fikk de aldri.

24-åringen innrømmet fra første avhør at han hadde svindlet. Mannens advokat Robert Antonsen forteller at tiden har vært tung for mannen, og at 24-åringen har forsøkt å være behjelpelig ovenfor politiet.

– Han er vanvittig glad for at saken nå er over, og at han kan se fremover, fortelle Antonsen.

Svindlet gjennom Facebook-side

Caroline fra Moss har tidligere fortalt NRK at hun kom over mannen i en gruppe på Facebook, der russen hadde meldt seg inn for å kjøpe billetter. Heller ikke hun fikk billettene hun hadde betalt for.

– Jeg forsøkte å ta kontakt med ham, for å få vite hva som skjedde, men jeg fikk aldri noe svar. Når han ikke hadde svart etter tre dager, skjønte jeg at her var det noe galt. Jeg søkte ham opp, og kontaktet faren hans. Så fikk jeg til slutt pengene tilbake.

Hun valgte likevel å anmelde mannen.

Mannens advokat, Robert Antonsen, forteller at 24-åringen er glad for å få muligheten til å behandles for sine spilleproblemer. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

I dommen kommer det fram at mannen sliter med spillavhengighet og at alle pengen hans gikk med til dette.

Mannens far uttalte til NRK i fjor sommer at 24-åringen var i gang med å betale tilbake pengene han hadde lurt til seg.

– Han er mer eller mindre ferdig med å betale tilbake. Det gjenstår bare noen få tilbakebetalinger til personer han ikke har klart å få tak i, forteller Antonsen.

Kan få behandling for spillproblemene

Mannens spillavhengighet ble også et tema i retten. I legejournalen til 24-åringen kom det frem at han har behov for å bli behandlet for avhengigheten sin. Retten har derfor valgt å anbefale at mannen får lov til å bruke hele eller deler av soningstiden sin på behandling på institusjon.

– Dette er noe han har ønsket hele tiden. Så han er positiv til å få behandling, og ønsker seg døgnopphold på en institusjon over tid, sier Antonsen.

I tillegg til fengselsstraffen, ble mannen også dømt til å betale erstatning til 15 personer og til en bank. Totalt er han skyldig erstatninger på drøye 43 000 kroner.