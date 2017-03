Svindlet enke

En Østfold-mann er tiltalt for å ha stjålet over 750. 000 kroner fra en 71 år gammel kvinne. Det skriver VG i dag. Den omfattende tappingen skal ha skjedd i perioden 2012 til 2015 gjennom 217 minibankuttak. Den tiltalte mannen står oppført med et enkeltmannsforetak innen pleie- og omsorgstjenester og hjalp kvinnen med ærender i perioden tyveriene skal ha funnet sted. Saken skal opp for retten til høsten.