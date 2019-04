Svensker tatt for å ha stjålet hundre PC-er fra norske rådhus

Det var i løpet av tre netter i forrige uke at tyver brøt seg inn i rådhusene i Lier, Oppegård og Moss og tok med seg en mengde bærbare datamaskiner. I tillegg ble en bedrift i Asker frastjålet et antall PC-er.

Allerede fredag ettermiddag kunne politiet gå til pågripelse av fire personer som satt i en leiebil i Oslo.

To svenske statsborgere på 35 og 22 år ble i dag varetektsfengslet for fire uker, siktet for grovt tyveri. De har begge en omfattende straffehistorikk fra Sverige.

De to andre er foreløpig løslatt. De to som er fengslet skal være gjenkjennbare på overvåkingsbilder.

Etterforskere fra politiet var raskt på plass og sikret spor og overvåkingsbilder etter at tre rådhus ble frastjålet en rekke bærbare datamaskiner. Her fra Moss rådhus. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Det ble gjort et godt og raskt politiarbeid, forteller politiførstebetjent Tonje Reiten ved Oslo politidistrikt.

Politiet innhentet spor på åstedene og fant mange overvåkingsbilder som gjorde at de kunne dannet seg et bilde av hvor tyvene hadde kjørt. Dette førte til at fire personer ble pågrepet og det ble gjort ransaking av en leilighet.

Fant tyvegods

To av de pågrepne hadde leid en leilighet i Oslo der politiet fant mange PC-er. Disse er påvist å komme fra innbruddene i Lier og Moss, og trolig også fra Oppegård.

– Det er funnet i underkant av hundre PC-er i boligen, bekrefter Tonje Reiten i oslopolitiet.

For flere uker siden var det lignende innbrudd og tyverier av laptoper fra rådhuset i Bærum kommune og et kommunalt bygg i Asker.

Tyvegods fra disse innbruddene er ikke funnet. Politiet har mistanke om at det er de samme personene som står bak, ettersom framgangsmåten er helt lik.

Politiet sier det er lenge siden har hatt en så markant økning i rene laptop-tyverier.

Leiligheten der de neste hundre PC-ene ble funnet, ble leid etter den første runden med tyverier.

Dårlig sikrede bygg

Alle innbruddene har skjedd ved at tyvene har tatt seg inn sidedører og videre inn i byggene.

Flere av de kommunale byggene har ikke hatt alarmsystemer, eller alarmen har ikke vært påslått. Det gjelder blant annet bygningen i Erteløkka i Asker, der tyvene fikk med seg tolv laptoper.

Rådmann i Asker, Lars Bjerke, sier de nå gjør endringer.

– Umiddelbart etter hendelsen satte vi i gang med å få på plass alarm, skriver han til NRK.

– Det er helt utrolig og veldig gledelig at tyvene er tatt og datautstyret kommet til rette, sier ordfører Hanne Tollerud etter at det gikk få timer fra tyveriet til tyvegodset ble funnet i Oslo. Foto: Anne Ognedal / NRK

Heller ikke i Moss var det noen alarmsystem, og overvåkingskameraer på utsiden pekte opp i lufta etter innbruddet.

– Vi har engasjert vektere etter hendelsen, sa ordfører Hanne Tollerud på fredag.

De er ikke kjent hva de to som nå er varetektsfengslet har forklart til politiet. Nå blir det et mål å finne ut om de to har vært i Norge under den forrige innbruddsrunden.