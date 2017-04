Svein Hurlen er død

Den tidligere styrelederen for Rygge sivile lufthavn, Svein Hurlen, er død. Han ble 80 år gammel. Det skriver Fredriksstad Blad. Hurlen hadde også flere lederstillinger på Borregaard, der han jobbet i nesten 40 år. – Det har vært en vanskelig tid, men vi er veldig takknemlige for alt vi har fått oppleve sammen med han. Samtidig er det litt uvirkelig at han er borte, sier datteren Nina Hurlen til Fredriksstad Blad.