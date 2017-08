Svartelistet laks i Østfold

25 pukkellaks er tatt i Glomma og sideelven Ågårdselva i sommer. Pukkellaksen er svartelistet i Norge fordi myndighetene frykter at den kan fortrenge den naturlige villaksen i elvene. Leder av Nedre Glomma og omland fiskeadministrasjon, Kjell Cato Strand sier de blant annet er bekymret for at den drar med seg sykdom.