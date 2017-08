SV: – Staten bør ta tannlegeregningen

– Jeg har blant annet vært på Kypros fordi det er litt billigere enn i Norge. Der betalte min mor fordi jeg ikke har så mye penger, sier Espen (25) fra Mysen.

Tannlegeregningen fra Kypros kom på 11.000 kroner, og nå har han nettopp vært på en ny kontroll her hjemme. Da fikk han beskjed om at han må betale 16.000 kroner til for å fikse på resten av tennene.

DYRT: Espen (25) har fått store problemer med dyre tannlegeregninger og har fått hjelp av foreldrene til å betale dem. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Det har vært vanskelig fordi jeg må sitte og spare på hver minste krone jeg har. Jeg kan ikke finne på ting som alle andre har mulighet til, sier Espen.

Han har hatt problemer med hull i tennene, og det har bare blitt verre ettersom han ikke har hatt penger til å fikse det. Han har trukket fire tenner fordi de har blitt for dårlige.

– Fylle hullet i velferdsstaten

Nå vil Sosialistisk Venstreparti (SV) ha tannbehandling inn i folketrygden gjennom en innfasing av refusjon over 2500 kroner.

FYLLE HULLET: Freddy André Øvstegård (SV) mener det er viktig å prioritere tannhelsen fordi tennene er en del av kroppen. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Problemet er at tannhelse har blitt et klassespørsmål. Det vi ser nå er at 14 prosent av de med lav inntekt ikke har vært hos tannlegen på over to år. Over halvparten av dem som trenger tannhelsehjelp, men dropper det, sier at økonomi er årsaken, sier Freddy André Østvegård, SVs førstekandidat i Østfold. Han legger til:

– Tennene er en del av kroppen, og derfor vil vi at staten skal ta regningen for nødvendig tannhelsebehandling over 2500 kroner.

I sitt alternative statsbudsjett for 2017 har SV satt av én milliard kroner til å starte opptrappingen.

For Espen har tannproblemene vært en belastning.

– Det er fælt. Det er ekkelt å tenke på at man har dårlige tenner og ikke kunne gå og smile offentlig.

Nå er tennene fikset på med god støtte fra foreldrene. Uten den hjelpen ville det nok vært annerledes.

– Da hadde jeg ikke hatt tenner. Snart 30 og uten tenner, sier han ironisk.

Høyre støtter ikke forslaget

Partiene på Stortinget er enige om at man bør jobbe for bedre tannhelse, men det er ulike tanker om hvordan. Monica Carmen Gåsvatn, tredjekandidat til Stortinget for Høyre i Østfold, forteller at Høyre ikke stiller seg bak forslaget til SV.

– Gratis tjenester vil ikke bidra til at de med størst behov får det noe bedre. For hvis de som har god råd skal få gratis helsetjenester, betyr det at noen som trenger det mest, må betale regningen, sier hun.

UENIG: Monica Carmen Gåsvatn (Høyre) vil heller at de med størst behov skal bli prioritert. Foto: Natalie Kristiansen / NRK

Hun legger til at midlene bør brukes på dem som virkelig trenger det, som for eksempel de eldre, de kronisk syke og rusmisbrukere.

Arbeiderpartiet mener det er viktig at man bruker pengene der det nytter mest.

– Vi må ha tunga rett i munnen når vi skal gå i gang med et sånt prosjekt. Vi må begynne i den enden hvor de som har mest behov får det først, sier Elise Bjørnebekk-Waagen, Arbeiderpartiets andrekandidat fra Østfold.

Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Østfold, er derimot glad for at SV kommer med dette forslaget, som han sier er i tråd med hva Frp har ment i alle år.