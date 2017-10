Superstjernen: – Ikke tatover ansiktet mitt på kroppen din

– Det er jo veldig moro å få en hilsen fra han. Jeg er en veldig stor fan av Jackie Chan, så det var kult, sier Hans Norvald Brevik.

For to år siden fikk han et portrett av skuespilleren, som ble belønnet med æres-Oscar i 2016, tatovert på leggen. Et bilde av tatoveringen ble delt på Instagram-profilen til tatovør Lars Vegas Christoffersen fra Eidsberg.

Han fikk et par «likes», men så ble hele bildet glemt. Frem til det drøyt to år senere, helt ut av det blå, dukket opp ny kommentar, fra en profil med navn actuallyjackiechan.

De fleste ville nok tenkt at kommentaren kom fra en falsk profil og ikke fra den kinesiske 63-åringen selv. Det gjorde også 32 år gamle Christoffersen.

– Han skrev at det var en stor ære og greier. Men han hadde kun to følgere, han fulgte ingen selv og hadde ingen innlegg. Så jeg tenkte at det var en falsk profil. Så ramlet det inn med kommentar på kommentar og da var jeg sikker på at jeg det var spam, sier tatovøren.

Lars Vegas Christoffersen og Hans Norvald synes det var stas at Jackie Chan kommenterte på bildet av tatoveringen. Foto: Petter Larsson/NRK

– En ære

Men i en video det amerikanske tidsskriftet GQ har delt på Youtube kan man se at det faktisk er actionhelten som kommenterer.

På bildet tatovøren hadde delt skrev Chan:

«Ohh. Wow. Dette er en ære, men ikke tatover ansiktet mitt på kroppen din. Virkelig. Jeg kommer til å være på kroppen din resten av livet. Men takk.»

Se Jackie Chan kommentere bildet 3:11 ut i denne videoen:

Christoffersen deler bilder av de fleste tatoveringene han står bak, men at Jackie Chan selv skulle kommentere verket kom overraskende på østfoldingen.

– Det var en stor ære, jeg ble faktisk litt småskjelven. Selveste Jackie Chan har sett jobben min og kommentert på det. Jeg må ærlig innrømme at jeg er en stor fan, så det var moro, sier Christoffersen.

Her er kommentaren Jackie Chan la igjen på det sosiale mediet Instagram. Foto: LARS VEGAS TATTOO/INSTAGRAM

Så hvorfor har plutselig den gamle actionhelten oppdaget og slengt seg på dette bildet to år etter at det ble publisert?

Svaret er at GQ har en Youtube-serie kalt «Actually Me». Der går ulike kjendiser undercover på sosiale medier.

I serien svarer kjendisene på ekte kommentarer og spørsmål fra andre brukere på plattformer som Twitter, Instagram, Youtube og Reddit.

– Bildet er jo to år gammelt, så han må ha ramlet innom på et vis. Men det er gøy at han fant akkurat mitt bilde, blant alle de tatoveringene som sikkert finnes av ham. Det gjorde dagen min, gliser tatovøren.