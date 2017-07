Sukkertaren er tilbake

Sukkertaren er viktig for livet i havet langs norskekysten. Den er med på å lage en undersjøisk regnskog der mange arter kan finne næring og leve. Men, for drøye ti år siden var den helt eller delvis forsvunnet flere steder i Norge. Nå viser det seg at den er tilbake på sju av 14 steder miljødirektoratet har overvåket.

Sukkertaren sørger for undersjøiske regnskoger. Den gir næring og gode oppvekstmuligheter for mange andre arter. Foto: Norsk institutt for vannforskning / NIVA

Frodig ved Veslekalven

Ute ved Veslekalven, en liten fyrøy utenfor Engelsviken i Fredrikstad kommune, er den dominerende igjen. Her har Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning overvåket sukkertaren de siste ti åra, på oppdrag fra miljødirektoratet.

– Jeg fant sukkertare med en gang jeg tittet ned. Den har etablert seg på revene med de lange, slanke bladene sine og er blitt et kjempehabitat for mange andre arter, sier Haakon Braathu Haaverstad, tilsynsmann for Statens naturoppsyn. Et lite snorkeldykk var alt som skulle til for å bekrefte at sukkertaren trives godt på stedet igjen.

Sunnere vann

Betyr det at vannkvaliteten på stedet er blitt bedre og at sukkertare er en god pekepinn på bra vann?

Et lite dykk ved Veslekalven utenfor Fredrikstad viste at sukkertaren blomstrer godt her igjen. For ti år siden var det bare spredte planter her ute, sier Haakon Braathu Haaverstad. Foto: Merete Kildahl / NRK

– Det er i alle fall en av mange indikatorer. Sukkertaren er ømtålig for mye næringssalter eller forurensende slam. I tillegg dør den hvis sjøtemperaturen blir over 23 varmegrader, forteller Haaverstad.

At vi i Norge har utbedret kloakknettet vårt og har et mer bevisst forhold til avrenning av næringssalter til havet, har med andre ord bedret sukkertarens levekår. At vannet ikke blir varmet opp for mye, for eksempel ved klimaendringer, betyr også mye.

– Alt står heldigvis ikke så galt til. Resultatet av at sukkertaren er på plass igjen betyr i alle fall sunnere vann, sier tilsynsmannen.

Miljødirektoratets overvåkning på 14 steder langs Østfold-kysten, Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland viser at sukkertaren er blitt vanlig og dominerende på sju av stedene.