Styrtingsrenta positivt for Østfold

Det er spesielt bra for Østfold at styringsrenta holdes på 0,5 prosent, mener regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO. Industrien her – og kanskje spesielt treforedlingsdustrien – er i kraftig omstilling, noe som er kostbart, sier Gulbrandsen.