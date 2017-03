Styrker samarbeid med asylmottakene

Politiet skal nå styrke samarbeidet med asylmottakene. Det er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Radikaliseringskoordinator i Øst politiditrikt, Astrid Grythe, forteller at de blant annet ønsker å komme i dialog med enslige mindreårige asylsøkere. Politiet har per i dag ikke kjennskap til at det foregår radikalisering av asylsøkere ved de mottakene som fremdeles er i drift i Østfold.