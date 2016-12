Stusser over svensk togsatsing

– Vi ser en etterspørsel på linjen for å pendle fra regionen på svensk side og til Østfold på norsk side, sier fungerende pressesjef Tobbe Lundell i SJ.

Tidligere denne måneden kuttet NSB en av sine daglige avganger fra Halden til Göteborg. Nyheten om dette ble dårlig mottatt på svensk side av grensa, og allerede 9. januar starter NSBs svenske søster SJ opp med to daglige avganger mellom grensebyen Halden og Göteborg.

SJ vil kjøre strekningen to ganger daglig i ukedagene, og begrunner satsingen med at de fortsatt vil gjøre det mulig å pendle fra Sverige til Norge.

Prisene er satt fra 95 svenske kroer, mens det minimum koster 249 norske kroner å kjøre den samme strekningen med en av avgangene NSB fortsatt kjører.

20 reisende per avgang

LITE BRUKT: NSBs erfaring er at Halden–Göteborg brukes mye av ferierende, men lite av pendlere, sier markedssjef Terje Andersen. Foto: Rune Fredriksen / NRK

At svenskene ser et passasjergrunnlag på strekningen, forstår ikke mannen som i en årrekke har jobbet med trafikken for NSBs på Østfoldbanen.

– Det har vært baktanken lenge at de som bor på svensk side skal pendle til Norge. Vi ser at det ikke har vært noen respons på tilbudet med så få reisende. Vi har gjort et forsøk, så får vi se om andre får det til, sier markedssjef Terje Andersen.

Han forteller at det er mange som reiser med tog mellom Oslo og Göteborg, men at det først og fremst er ferie- og fritidsreiser i helgene. I ukedagene er det imidlertid en helt annen verden.

– Med et antall på under 20 reisende per avgang med et tog som tar 250 personer, så kan vi jo spørre om det er samfunnsøkonomisk fornuftig, sier han.

Mener prisen er reell

Andersen forteller at NSB ikke har mottatt offentlig støtte for å drifte strekningen, og at de derfor har vært nødt til å tjene inn utgiftene gjennom billettsalget.

Slik støtte får heller ikke det svenske selskapet, så vidt pressesjef Lundell i SJ er kjent med.

Likevel vil de selge billetter fra 95 svenske kroner og oppover på strekningen. Han avviser at dette er en lokkepris for å utkonkurrere NSB som også kjører strekningen.

– Det er den reelle prisen som er satt. Det er billigere om du kjøper tidlig og på avganger med lite etterspørsel, sier Lundell.