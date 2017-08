Stupetrenden har blitt et internasjonalt fenomen

– Hvis du blander kroppsbeherskelse med idioti så har du en dødser. Også drar det jo damer da, smiler Truls Torp (18) fra Fredrikstad.

18 år gamle Truls Torp fra Fredrikstad er regjerende verdensmester i dødsing. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Han er regjerende verdensmester i den uhøytidelige, men spektakulære stupeformen.

Fenomenet startet så smått med noen gode kamerater i Norge for omtrent 50 år siden. Nå har dødsing blitt oppdaget også internasjonalt.

– Det startet som et nachspiel på Frognerbadet. Så gikk det i glemmeboka før vi klarte å vekke det til live igjen for noen år siden. Vi fikk med oss en kompis som var adoptert fra Columbia og da ble vi nødt til å kalle det VM, ler Paul Rigault.

Han var med på å starte opp VM i 2008 og er nå presseansvarlig for verdensmesterskapet som arrangeres i Frognerbadet i Oslo.

– I fjor ble vi sett av 70 millioner mennesker på TV i Japan og det ble oppslag i medier som Huffington Post og The Daily Mail. Det har bidratt til internasjonal oppmerksomhet. I år kommer det hoppere fra sju nasjoner, forteller Rigault.

Verdensmester Truls Torp i luftig svev over Kongstenbadet i hjembyen Fredrikstad. Foto: Sebastian Nordli/NRK

3000 tilskuere

VM-arrangør Paul Rigault gleder seg over at dødsing har blitt et internasjonalt fenomen. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Målet med dødsing er å gjennomføre spektakulære hopp fra et høyt punkt – gjerne fra «tiern» på VM-arenaen Frognerbadet.

Det skilles mellom klassisk døds, hvor utøverne går ut i et horisontalt svev med armer og bein utstrakt i en x- formasjon til de treffer vannet. Den andre versjonen er fristil, hvor utøverne gjør forskjellige og fortrinnsvis halsbrekkende triks i svevet.

Ofte avsluttes stupet med et gedigent mageplask.

– Det er et rent publikumsfrieri. Man gjør ikke dette bare for seg selv, men for å lage god underholdning og vise at man er tøff. Klarer man å sprute ned folk blir det bonus, sier Rigault.

Pressesjefen forteller at det er ventet flere tusen tilskuere til Frognerbadet lørdag.

– Det er utsolgt, 3000 personer, hvert år. Vi hadde nok presset inn flere, men det er maksantallet som er satt av kommunen, sier han.

Vil forsvare tittelen

Hvert år deles det ut fire priser. Det er naturligvis verdensmestertittelen, men også «Beste klassiske døds» og «Årets våghals».

I tillegg deles «Bruno-prisen» ut, til minne om den avdøde dødseren og Raga Rockers-gitaristen Erling Bruno Hovden.

Torp i samtaler med to unge fans som har oppdaget dødseren på Youtube. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Truls Torp fra Fredrikstad tok VM-tittelen i fjor, etter at Filip Julius Devor hadde vunnet tre år på rad. Han sier at tittelen henger høyt og at han går for å forsvare den i år.

– Målet er helt klart gull. Det er jo det eneste jeg driver med, så jeg må jo ha litt høye mål. Men det langsiktige målet er bare å ha det gøy. Og å se tilbake på denne tiden og tenke at jeg var en gæren fyr, ler han.

Men Torp kommer til å få god internasjonal motstand, ifølge Rigault.

– Truls er helt sykt flink, han har virkelig skjønt greia. I fjor leverte han en helt episk døds. Men i år kommer det en kar fra Spania som har vunnet en konkurranse. Han blir fløyet inn med hele familien og går hardt ut med promovideoer, som en bokser, sier han.

Se video fra VM i døds 2016: