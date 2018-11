Det var 07.36-toget fra Fredrikstad til Oslo S som rev ned en kjøreledning mellom Onsøy og Råde.

Kontaktledningen ble liggende over toget, noe som førte til at passasjerene ikke fikk lov til å evakuere på nærmere to timer.

– Passasjerene må bli ombord til det er sikkert å berge dem. Toget er det sikreste stedet for dem nå, sa medievakt Hilde Marie Braaten hos Bane Nor til NRK i 8.30-tiden.

Nødetatene rykket også ut for å bistå med å sikre stedet og hjelpe til med evakueringen av passasjerene.

– Det er en kald morgen, så det har vært kaldt for passasjerene. Men vi har nå hjulpet til med å flytte dem videre til busser, sier innsatsleder Per Olav Tjore i Øst politidistrikt.

Brannvesenet og politiet har rykket ut til Råde for å bistå med evakueringen av togpassasjerene. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen/NRK

Varmen ble skrudd av

NRK-fotograf Tobias Sakrisvold Martinsen var en av passasjerene som ble sittende innesperret på toget.

– Lyset er på, men varmen har blitt skrudd av, så det begynner å bli kaldt, sa han i 08.15-tiden.

Mannskaper fra brannvesenet har hjulpet til med å få passasjerene av toget. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen

Passasjerene hadde da ikke fått informasjon om hvor lenge de måtte vente på å komme seg videre.

Ifølge NSB skal det ha vært omkring 200 passasjerer på toget.

– Det har vært kaldt og mørkt. Men alle var rolige og stemningen har vært god. Vi har bare sittet og ventet på litt julebordsservering, ler Pål Mikkelsen.

Store forsinkelser

Tjore i politiet sa i 10-tiden at mannskaper fra Bane Nor jobbet med å finne ut av hvor på kjøreledningen det har vært et brudd.

– De må først lokalisere bruddet, så må de strekke en ny kabel. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta, men det er en del arbeid som gjenstår, sier han.

Det blir satt opp buss for tog mellom Fredrikstad og Råde for de andre avgangene på Østfoldbanen, men NSB opplyser at man må regne med forsinkelser.