Store forskjeller i ladepunkter



Sarpsborg er en av kommunene i landet som har flest ladepunkter per elbil. Det er store variasjoner, men i snitt er det 13 elbiler per offentlige ladepunkt i hver kommune. I Sarpsborg og Oslo er det under ti. Asker skiller seg ut i den andre enden, her må 38 biler dele på hvert ladepunkt.