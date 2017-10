Strengere p-regler

Det kan gå mot en strengere parkeringspolitikk i Sarpsborg og Fredrikstad. Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma foreslår at det skal bli dyrere å parkere i sentrum av de to byene, og at det også skal bli strengere tidsbegrensning. Dette for å sørge for bedre gjennomtrekk av folk. Saken skal nå til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.