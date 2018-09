– Jeg håper ikke folk på Stortinget trenger å veiledes for å oppføre seg ordentlig, enten det er overfor de man møter eller i sosiale medier, sier stortingsveteran Svein Roald Hansen (Ap).

Stortinget har en håndbok med retningslinjer for representantene. Foto: Stortinget

Stortinget har en håndbok med etikette for klær, bordskikker og small talk.

Men bare ett ord handler om sosiale medier, og det gjelder når man spiser middag med Kongen:

«Gjestene skal ikke benytte mobiltelefon under middagen, hverken til samtale, sms, twitring eller fotografering».

Delte bilde med «Fuck Trump»

Men flere har i sosiale medier etterlyst retningslinjer etter at Freddy André Øvstegård (SV) delte et bilde fra Det hvite hus på Instagram tirsdag.

På bildet skrev 23-åringen «Fuck Trump».

Det skapte reaksjoner fordi Øvstegård er på reise med Stortingets familie- og kulturkomité og dermed representerer Norges nasjonalforsamling.

– Når du er stortingsrepresentant representerer du et verv og et parti, og også Norge når du er utenfor landets grenser. Men jeg håper inderlig at vi er i stand til å oppføre oss på en måte som ikke krever retningslinjer, sier Svein Roald Hansen.

SVs Freddy André Øvstegård skaper reaksjoner etter å ha delt bilde fra Washington D.C. på jobbreise for Stortinget. Foto: NICHOLAS KAMM/AFP/SKJERMDUMP/INSTAGRAM

Angrer ikke

Førsteamanuensis Marius Rohde Johannessen ved Universitet i Sørøst-Norge har forsket på politikere i sosiale medier. Han mener representantene må skille mellom «garderobeprat» og hva de sier offentlig.

– En stortingsrepresentant, eller politiker i hvilken som helst posisjon, bør ikke oppføre seg slik. Det bidrar til polarisering, ikke fornuftig debatt og dialog, sier han.

Øvstegård angrer likevel ikke.

– Jeg angrer ikke på at jeg sa tydelig hva jeg mener om Trump. En president som skiller flyktningbarn fra foreldrene sine på grensa er skammelig. Et stort flertall av befolkningen står nok bak meg i den kritikken, sier han.

Slik er partienes retningslinjer

Ettersom Stortinget ikke har egne retningslinjer henviser Jorunn Nilsen, som er seksjonsleder presse og samfunnskontakt ved Stortingets administrasjon, til de politiske partiene.

En rundspørring NRK har gjort viser at flere partier har retningslinjer, mens Venstre og Arbeiderpartiet ikke har det formelt.

Fredrik Färber forteller at FrPs politikere kurses i sosiale medier. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Venstre-folk er som regel fornuftige og utviser normal folkeskikk når de skriver eller legger ut bilder og video på sidene sine, sier Thomas Lien, som er sosiale medier-ansvarlig i Venstre.

Fremskrittspartiet kurser sine politikere til å ta ansvar for hva de «liker» og legger ut.

– Det de skriver på sosiale medier skal også kunne bli brukt som en pressemelding. Det kan kobles mot dem, så de må stå for alt de skriver og gjør, sier generalsekretær Fredrik Färber.

Partienes retningslinjer i sosiale medier Ekspandér faktaboks Høyre - Er forsiktige med ironi og skal ta uenigheter internt. Skal være klare over at alt de skriver og «liker» kan havne i avisen. Bruker «vennespråk» og ikke «politikerspråk». Alkohol og sosiale medier hører ikke sammen.

- Er forsiktige med ironi og skal ta uenigheter internt. Skal være klare over at alt de skriver og «liker» kan havne i avisen. Bruker «vennespråk» og ikke «politikerspråk». Alkohol og sosiale medier hører ikke sammen. Venstre - Har ikke retningslinjer for bruk av sosiale medier. Kommunikasjonsavdelingen har løpende dialog med politikere og ansatte om hvordan de best mulig kan ta i bruk egne kanaler. Har også arrangert samlinger med nasjonale og lokale politikere om bruk av sosiale medier.

- Har ikke retningslinjer for bruk av sosiale medier. Kommunikasjonsavdelingen har løpende dialog med politikere og ansatte om hvordan de best mulig kan ta i bruk egne kanaler. Har også arrangert samlinger med nasjonale og lokale politikere om bruk av sosiale medier. Ap - Har ikke konkrete regler for sosiale medier, men stiller krav til at politikerne opptrer høflig og respektfullt i sammenhenger hvor de representerer, eller kan oppfattes som at de representerer partiet.

- Har ikke konkrete regler for sosiale medier, men stiller krav til at politikerne opptrer høflig og respektfullt i sammenhenger hvor de representerer, eller kan oppfattes som at de representerer partiet. FrP - Kurser politikerne i bruken av sosiale medier. Alt som skrives på sosiale medier, må også kunne vært brukt i en pressemelding. Politikerne må ta ansvar for hva de liker og legger ut.

- Kurser politikerne i bruken av sosiale medier. Alt som skrives på sosiale medier, må også kunne vært brukt i en pressemelding. Politikerne må ta ansvar for hva de liker og legger ut. Sv - Har kurset politikerne i sosiale medier. Helt greit at folkevalgte politikere ytrer sine meninger på sosiale medier og i andre sammenhenger.

- Har kurset politikerne i sosiale medier. Helt greit at folkevalgte politikere ytrer sine meninger på sosiale medier og i andre sammenhenger. Rødt - Åpner for å være uformelle og oppfordrer politikerne til å tulle og tøyse litt på sosiale medier. Ber likevel politikerne tenke over at de ikke kan slå av og på når de er Rødt-politikere og når de er privatpersoner. Minner også om at dumme ting vil bli brukt mot dem. Har også flere spesifikke tips for hver enkelt plattform.

- Åpner for å være uformelle og oppfordrer politikerne til å tulle og tøyse litt på sosiale medier. Ber likevel politikerne tenke over at de ikke kan slå av og på når de er Rødt-politikere og når de er privatpersoner. Minner også om at dumme ting vil bli brukt mot dem. Har også flere spesifikke tips for hver enkelt plattform. MDG - Holder kurs i sosiale medier, bistår med publisering, og har rutiner for hvordan de skal svare folk på Facebook. Skal være varsomme med ironi og humor og minner om at alt som publiseres kan plukkes opp av media. NB: Punktene over er utdrag av partienes retningslinjer. Flere av partienes retningslinjer er langt mer omfattende. KrF og Senterpartiet har ikke besvart NRKs henvendelser.

– Ingen barnehage

Førsteamanuensis Marius Rohde Johannessen er usikker på om partienes egne retningslinjer holder.

– Det gjenstår jo å se, det har jo ikke holdt fram til nå. Det er mye rar kommunikasjon i sosiale medier og vi tar alt for mye med oss ut på nett.

Marius Rohde Johannsessen mener Stortinget bør vurdere retningslinjer for sosiale medier. Foto: Privat

Mener du at Stortinget bør ha egne retningslinjer?

– Stortinget har jo regler for hvordan man snakker i stortingsalen og hvordan man skal kle seg, så kanskje det bør diskuteres?

Det mener også tidligere stortingsrepresentant Jørn Lasse Stang (Frp). Han har bedt Stortinget følge opp Øvstegård fordi han besøker USA på vegne av dem.

– Det er strikte regler på oppførsel og tiltale ellers, da bør det være gjennomgående i alle sammenhenger. Det er ikke noen barnehage de driver og presidentskapet må ta ansvar, mener Stang.

– Opp til hver enkelt

Stortinget vil ikke ta stilling til saken og mener det er hver enkelt representant sitt ansvar hvordan de opptrer.

– Å være stortingsrepresentant er et verv, hvor den enkelte representant gjennom valg har fått tillit fra sine velgere til å utøve rollen. Det betyr at representantene ikke er ansatt på Stortinget. Det er opp til den enkelte representant hvordan man forvalter tilliten man har fått fra velgerne, sier Jorunn Nilsen ved Stortingets administrasjon.

Hva tenker Stortinget om å rettlede stortingsrepresentanter i sosiale medier når de er på offisielle besøk på vegne av Stortinget og Norge?

– Dette har ikke vært et tema tidligere.