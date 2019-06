Bare SV og Rødt protesterte da stortingspolitikerne torsdag tok sommerferie ved å bevilge seg selv 31.500 kroner mer lønn i året.

Det betyr at representantene skal få 987.997 kroner i årslønn, med virkning fra 1. mai i år.

Regjeringsmedlemmer får 1.410.073, mens statsministeren kan se fram til 1.735.682 kroner i årslønn.

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) fra Østfold mener lønnsveksten er galskap.

– Det er uforsvarlig at politikerne bevilger seg selv økte lønninger, samtidig som bussjåfører og helsefagarbeidere fikk reallønnsnedgang i fjor. Lønna er helt latterlig, det er galskap. Det er grunn til å forakte hvordan politikerne i Norge fjerner seg fra folket, sier han.

Gir penger til ungdomsparti

24-åringen gikk rett fra et liv som student til å bli landets yngste stortingsrepresentant etter valget i 2017.

– Jeg har vært en fattig student i fire år i et presset utleiemarked i Oslo, så nå blir det en helt annen livssituasjon, sa Øvstegård da NRK møtte ham i studentkollektivet etter hans første arbeidsdag på Stortinget.

Etter at han byttet ut kollektivet med høy lønn og stortingsleilighet, synes Øvstegård at livssituasjonen har blitt så god at han frivillig gir bort deler av lønna til ungdomspartiet Sosialistisk Ungdom.

Det gjør han i tillegg til partiskatten han betaler til SV på 10 prosent av lønna.

– Jeg gir den samme prosenten til ungdomspartiet, fordi jeg mener den unge delen av politikken er veldig viktig. Jeg kom inn som en helt vanlig fyr fra Sarpsborg, og da har ikke jeg behov for å ha den svære politikerlønna. Derfor vil jeg heller bruke pengene på ungdomsengasjement.

Det betyr at Øvstegård med den nye lønna gir snaut 100.000 kroner i året til ungdomspartiet han selv kom fra.

Her er Øvstegård i studentkollektivet han bodde i da han ble valgt inn på Stortinget i 2017. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Hagen ber representanter si fra seg lønn

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ville ha lønnen ned til knapt 800.000 kroner, som tilsvarer 8 G, og binde godtgjørelsen til grunnbeløpet i folketrygden.

Moxnes peker på at våre fremste folkevalgte neste år vil passere millionen i årslønn.

– Vi synes lønnen er for høy når man ser hva folk flest i landet vårt tjener. Vi vil derfor kutte stortingslønnen, ikke øke den, sa Moxnes i stortingsdebatten torsdag.

Fra Stortingets talerstol oppfordret Frps Carl I. Hagen SVs og Rødts representanter til å frasi seg lønnsøkningen.

Frps Carl I. Hagen mener politikerne fra Rødt og SV bør si fra seg lønnsøkningen. Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg forventer at de sender et brev til presidentskapet og frasier seg økningen. Når de er imot den, så ville det være umoralsk å selv ta den imot og disponere den.

Øvstegård svarer med at SVs og Rødts representanter betaler partiskatt.

– Det er veldig rørende når Frp, partiet for folk flest, først forsvarer økte lønninger til seg selv og så sparker mot oss som peker på at det er feil. Med partiskatten får vi utbetalt langt mindre enn de andre, sier 24-åringen.

Utviklingen de siste årene betyr at lønnen for stortingsrepresentanter har økt med over 200.000 kroner siden 1. januar 2012.