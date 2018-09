Øvstegård, som er landets yngste stortingsrepresentant, var tirsdag i Washington D.C. på en komitéreise sammen med Stortingets familie- og kulturkomité.

Ikledd dress med SV-pin synlig på dressjakka poserer 23-åringen utenfor Det hvite hus. På bildet han delte på Instagram har han lagt på teksten «Fuck Trump».

Bildet har skapt reaksjoner og flere skriver på sosiale medier at Øvstegård burde latt være å dele meldingen ettersom han er på en offisiell reise som representant for Norges nasjonalforsamling.

Freddy Øvstegård tirsdag et bilde der han hadde skrevet «Fuck Trump» nede i det høyre hjørnet. Foto: Skjermdump/Instagram

23-åringen forsvarer meldingen og sier at reisefølget fra Stortinget tilfeldigvis var på vei forbi Det hvite hus da de bestemte seg for å stanse for å ta bilder.

– Da jeg stod der tenkte jeg på Donald Trump og den politikken han står for. At Trump har skilt barn fra familiene sine på grensa og vil stoppe selvbestemt abort. Da tenkte jeg det var greit å snakke rett fra levra, og at det var helt innafor å skrive det jeg gjorde, sier han.

Stortinget mangler retningslinjer

I Stortingets protokollhåndbok står det heller ingenting om hvordan representantene skal oppføre seg på komitéreiser, utover at de før avreise bør sette seg inn i hvilke særlige høflighetsregler som gjelder i vedkommende land og respektere disse.

Stortinget har heller ingen retningslinjer knyttet til hvordan stortingsrepresentanter skal opptre i sosiale medier på reiser der de representerer Stortinget.

Jorunn Nilsen i Stortingets presseavdeling henviser istedenfor til partienes egne retningslinjer for sosiale medier.

SV-leder Audun Lysbakken synes det er greit at 23 år gamle Øvstegård kritiserer Trump i en tøff tone. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

SV-leder Audun Lysbakken synes det var greit at 23-åringen delte bildet.

– Jeg sier som Erna Solberg ville sagt: Jeg ville ikke valgt akkurat de ordene. Men Freddy er i sin fulle rett til å kritisere Trump i en tøff tone. Å sparke oppover mot makten er noe annet enn å tråkke på mennesker uten makt og rikdom.

Stortingets direktør Marianne Andreassen ønsker ikke å kommentere den konkrete saken. Det gjør heller ikke stortingspresident Tone Trøen eller den amerikanske ambassaden.

– Upassende og brudd på etikette

En av dem som har kritisert bildedelingen, er stortingsrepresentant Tage Pettersen (H), som selv er en del av reisefølget til USA.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Høyre synes at Øvstegårds bildedeling fra Det hvite hus var upassende. Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Vi er her som gjester og som representanter for Stortinget, da bør vi oppføre oss deretter. Jeg synes dette var upassende. Den norske ambassaden har ansvaret for oss og for å sørge for en god relasjon mellom landene. Da synes jeg det er brudd på etikette og god folkeskikk, sier Pettersen.

Også Christian Tybring-Gjedde (Frp), som selv var blant dem som satt lengst fremme under innsettelsen av Donald Trump, har lite til overs for bildet.

– Det er barnslig, useriøst og upassende, og jeg skulle gjerne likt å vite argumentene hans for å legge ut noe slikt, sier han til NRK.

Flagget på halv stang: – Tenkte ikke på datoen

På bildet til Øvstegård kan man også skimte det amerikanske flagget som henger på halv stang på taket til Det hvite hus i bakgrunnen.

Flagget markerer at det er 17 år siden terrorangrepene 11. september 2001, der 2997 personer ble drept.

Øvstegård erkjenner at han ikke tenkte over hverken flagget på halv stang eller på datoen da han la ut bildet.

– Jeg så det ikke. Det var helt tilfeldig at vi var der akkurat da. Kommentaren min hadde ikke noe med det å gjøre, men Trumps behandling av kvinner og minoriteter, svarer han.

Om kritikken fra Tybring-Gjedde sier Øvstegård følgende:

– Jeg synes det er mer useriøst fra en mann som faktisk nominerte Donald Trump til Nobels fredspris. Jeg gjorde dette med ord, men han gjør det med handling.