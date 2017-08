Stort underskudd for Norske Skog

Norske Skog fikk et underskudd før skatt på 543 millioner kroner i andre kvartal. Netto rentebærende gjeld økte med 200 millioner kroner. Det skriver Dagens Næringsliv. Selskapet la i dag frem regnskapsrapporten for andre kvartal, et døgn før selskapets aksjonærer er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling.