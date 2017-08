Stort potetbeslag på grensa

En litauer ble tirsdag stanset på grensa med 140 kilo poteter og 166 kilo kjøtt i bilen. Mannen var på vei tilbake til Norge etter sommerferie i gamlelandet. Det er kvote på 10 kilo kjøtt per person, og poteter er det overhodet ikke lov å ta med over grensen. Litaueren er politianmeldt for forholdet.