Storstilt leteaksjon etter savnede Svein Greaker Bellmann

– Jeg skjønner at politiet ikke kan kjøre fullt mannskap inn her. Men når vi setter inn dette opplegget, så ville vi hatt et mye bedre utgangspunkt om de kunne satt av mannskap til å veilede oss, sier Ted Greaker.

Det var etter en nyttårsfest natt til mandag at Svein Greaker Bellmann forsvant på vei til båten sin som ligger til kai i Glomma utenfor Fredrikstad.

Overvåkningskameraer fanget ham opp på vei til båten, men familien antar han har sklidd på det glatte underlaget og deretter falt i elva. Både politi, brannvesen og redningsskøyta har lett uten å finne ham.

Familien innser at de neppe finner den savnede i live, men har likevel intensivert letingen dag for dag.

LETER: Også et helikopter er koblet på i den private leteaksjonen. Foto: Anne Ognedal / NRK

Lørdag ble den hittil største letingen satt i gang, men uten politiet eller andre profesjonelle aktørers hjelp. Et stort antall frivillige gikk og padlet langs elvebredden, mange båter lette på elva og i sjøen på vei ut mot Hvaler. Det var dykkere under vann og et helikopter i lufta.

– Slipper å glo i veggen

Aksjonen organiseres fra lokalene til båtforeningen. På et bord er det satt opp bilde av den savnede.

FORSVUNNET: På båtforeningens lokaler på Nabbetorp i Fredrikstad har familien satt opp et lys og et bilde av Svein Greaker Bellmann. Foto: Anne Ognedal / NRK

– Det er folk som kommer med mat og drikke, og selvfølgelig støttende erklæringer. Folk går turer langs vannet og følger med. De har lånt bort båter og utstyr til å skanne bunnen. Folk er fantastiske, sier Christine Solvang Bellmann.

Hun forteller at det er grusomt for familien å lete etter det som er hennes svigerfar.

Men:

– Vi føler vi gjør noe når vi leter, så vi slipper å bare sitte hjemme og glo i veggen, sier hun.

FRIVILLIG: To dykkere lette utenfor brygga der familien antar den savnede falt ut på nyttårsaften. Foto: Anne Ognedal / NRK

Politiet: – Forstår at de leter

I tillegg til den savnede Bellmann, er også en 84 år gammel kvinne savnet etter at hun trolig falt ut i Glomma onsdag ettermiddag. Heller ikke hun er funnet.

Operasjonsleder Bjørge Haugen i Østfold-politiet sier det ikke er naturlig å hive seg på en privat leteaksjon som dette.

– Vi har full forståelse for at de pårørende og kjente vil lete enda mer. Politiet har gjort det vi kan gjøre med rimelig grunn av fornuft, men dessverre uten resultat, sier Haugen.

På spørsmål om politiet kunne bidratt med kompetanse for å gjøre det frivillige søket mer effektivt, svarer Haugen at heller ikke politiet har noen «trylleformel» for å finne savnede under vanskelige forhold.

– Vi har lett og dobbeltlett der vi mener det kunne være hensiktsmessig. Det er vanskelig å lete i Glomma med de strømmene som er der.