Storkommune kan gavne næringslivet

Den vedtatte storkommunen i Indre Østfold kan være bra for næringslivet i regionen. Det sier regiondirektør i NHO, Roald Guldbrandsen. Resultatene fra NHOs såkalte kommune-NM, som vurderer kommunene fra næringslivets ståsted, tyder nemlig på at større kommuner generelt er bedre verter for næringslivet enn små kommuner.