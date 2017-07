Storklubber sjekker 08-Diatta

Premier League-klubben Manchester United var på Sarpsborg stadion for å se Krépin Diatta spille mot Brann for en drøy uke siden. Det bekrefter senegaleserens agent Youssoupha Fall til VG. To franske storklubber, PSG og Marseille, har lagt inn bud på Diatta, det har ikke Manchester-klubben gjort så langt.