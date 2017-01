Store problemer på E18

NRK har fått flere tips om store trafikale problemer på E18 gjennom Ørje. Enkelte bilister har stått over en og en halv time i kø i retning Sverige. Ifølge innringer står det flere trailere parkert utenfor veien. Siste innringer forteller at det virker som om køen er i ferd med å løsne og at det ser ut som om problemene på E18 skyldes at veien er dårlig brøytet på svensk side av grensa.