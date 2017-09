Store forsinkelser etter E6-ulykke

Litt før klokken 16 skriver Follo-politiet på Twitter at en lastebil har kjørt inn i flere installasjoner inne i det sydgående løpet av Nordbytunnelen.

Like etter kom det melding om en trafikkulykke i det nordgående løpet på E6 like syd før tunnelen.

Fem personer var involvert, og en av dem ble hentet av luftambulanse. Det skal ifølge Moss Avis dreie seg om en kvinne i 20-årene. Også en annen person er fraktet til sykehus.

Dette skjer altså i ettermiddagsrushet i et område som de siste ukene har vært sterkt preget av kø. Den nesten fire kilometer lange Nordbytunnelen rett syd for fornøyelsesparken Tusenfryd pusses opp, og bare et av de to løpene er åpne.

Klokken 16.45 er E6 forbi Årungen i retning Oslo åpnet. Det er likevel fortsatt store forsinkelser, og det er ventet at køene vil vedvare siden Nordbytunnelen er stengt til klokken 21 på grunn av vegarbeidene.

Politiet melder at føreren av lastebilen som rev med seg installasjoner inne i tunnelen blir anmeldt og får førerkortet beslaglagt. Han hadde en gravemaskin på tilhengeren, og har revet med seg innredning. Det er ventet at reparasjonsarbeidet som følge av dette vil pågå i flere timer.