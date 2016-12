Storaksjon mot småfugl: – De ødelegger mye

PÅ JAKT: Biolog Jan Ingar Båtvik mener god tilgang på julenek og annen mat er en viktig grunn til at fuglene trekker inn. Foto: Tomas Berger / NRK

– Der gikk det to til i nettet! sier biolog Jan Ingar Båtvik.

Han har stått grytidlig opp for å komme til Plantasjen i Sarpsborg i god tid før hagesenteret åpner.

Mål: Å fange flest mulig gråspurv inni bygget.

– Dette er fuglemat. Men tanken er vel at det er fuglene på utsiden som skal spise dette, ikke de som er inne, sier Båtvik når han står ved pallen med fuglenek.

– De skiter

LEI: Butikkleder Raymond Berg ved Plantasjen på Tunejordet i Sarpsborg. Foto: Tomas Berger / NRK

At småfugl tar seg inn i store bygg, er ikke nytt. Men på dette hagesenteret har det blitt så mange fugler som gjør så stor skade, at driverne har sett seg nødt til å ta grep.

– Det har vært et stort problem i høst og vinter. Nå har det vært ekstremt, og de ødelegger mye. De hakker hull på sekkene med mat til fugl, hund og katt. Så skiter de en del og ødelegger varene, sier butikkleder Raymond Berg på Plantasjen.

Det er derfor ekspertene har satt opp nett på strategiske steder over hele lokalet. Når nettene er festet, slår de med stokker på hyller og rør i håp om å skremme fuglene i bevegelse.

Nesten umiddelbart går det en fugl i nettet. Rune Aae går bort og løsner den forsiktig fra nettet med trente bevegelser.

– De er tykkere. Det er åpenbart at den har fått godt med mat her. Men nå er din tid på Plantasjen over. Nå skal du ut, sier biologen til fuglen før han putter den ned i et nett.

HÅPET ER UTE: Biolog Rune Aae pakker denne fuglen ned i en pose før han slipper ut fuglen langt fra hagesenteret. Foto: Tomas Berger / NRK

Denne morgenen er det syv fugler som går i nettet. De blir sluppet ut så langt unna hagesenteret at de neppe kommer tilbake.

Kø av fugler utenfor

Fuglene kommer enten inn gjennom inngangsdøren eller gjennom lufteluker i taket. Det er kvitring å høre fra mange fugler inne, men også på utsiden sitter det mange fugler.

Trolig sitter de i kø for å komme inn. Likevel tror Aae aksjonen deres nytter.

– Det blir færre og færre. Til slutt får vi kanskje bort alle. Men det greit å ha noen få, for de skaper jo litt stemning. Det blir som å gå i en dyrepark med masse flotte planter og litt fugl, sier Aae.

Butikkleder Raymond Berg mener også det er koselig med kvitring, men at det har blitt for mye i det siste.

– Kundene synes nok det er trist at de blir borte. Men for oss er det greit at det ikke blir så mange.