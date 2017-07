Stor skogbrannfare på Østlandet

– Her var det ikke mye fukt. Helt knusktørt.

Informasjonskonsulent Ole-Christian Løchen i Skogselskapet i Østfold sjekker marka under trærne i et skogområde i Eidsberg. Det bekrefter hva temperaturmålinger og flere brannutrykninger de siste dagene sterkt har antydet.

Skogbrannfaren er stor.

Full beredskap nå

Beredskapen er der. Brannvakttårnet på Linnekleppen er bemannet og et fly er oppe hver dag for å se etter branner i Østfoldskogene.

Skogselskapet har innført totalforbud mot åpen ild i skog og mark. Foto: Basel Kherallah / NRK

– Vi startet for fullt sist lørdag med overvåkning. Både Linnekleppen og flyet har oppdaget flere skogbranner, sier Løchen i Skogselskapet.

– Nå er brannfaren ganske stor. Skogbrannindeksen sier også at den er stigende. Værmeldingen framover tilsier også at vi må ha et totalforbud mot åpen ild i skog og mark.

Et forbud som for øvrig også gjelder grilling.

Mye regn må til

YR.nos Skogbrannfare-varsel viser at det er stor fare for skogbrann i både Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er også fare for brann i Oslo, Hedemark, Oppland, Aust-Agder og Troms. Grunnen enkelt og greit varm vær, forteller statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Minst ti millimeter nedbør må til for å få ned skogbrannfaren, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Foto: Kaland, Ole / NRK

– Det har vært ganske stor uttørking på grunn av høye temperaturer og en del vind. Skogbrannfaren gjelder i de områdene der det ikke har kommet regn av betydning den siste tiden. Men det kan være en del variasjoner, for det har kommet nedbør i form av byger enkelte steder.

– Det bør komme en ti til 30 millimeter, hvis ikke tørker der raskt ut igjen.

– Det kan bli regn i løpet av helga, men det ser ikke ut til at det blir de store mengdene. Så det kan bli forbigående mindre fare, men det spørs hvor raskt den øker på igjen.

– Vestlanden og nord for Dovre har det vært mye regn den siste tiden, så der er skogbrannfaren mindre.