– Å tenne opp en engangsgrill på en gresslette nå kan få katastrofale følger. Men er du i marka hvor det er snø, så kan du trygt tenne opp grillen. Det er store kontraster på denne årstiden, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

De siste dagene har det vært flere hundre gress-, lyng- og bråtebranner i Sør-Norge. I Gjesdal i Rogaland ble 500-600 mål med lyng svidd av lørdag.

Samme dag ble en enebolig totalskadd etter at en bråtebrann spredde seg i Mysen i Indre Østfold. Naboen til boligen er anmeldt av politiet etter at han skal ha mistet kontrollen over en bråtebrann.

– Småbranner sprer seg relativt fort med det tørre gresset vi har rundt oss. Med vinden som til tider kommer, får man seg en aha-opplevelse med hvor fort det kan gå, sier leder i brannforebyggende avdeling i Indre Østfold Brann og redning, Geert Olsen.

Advarer mot grilling

Mandag startet forbudet mot bålbrenning i skog og mark. Det er nå forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark.

Det er likevel lov å tenne opp på privat eiendom. Nå advarer brannvesenet mot både bråtebranner og grilling.

– Påsken er ofte en tid hvor folk tenker at de skal få ting unna og brenner både litt søppel og kvist, men denne påsken bør de la vare og heller nyte sola. Og når det gjelder grilling, så bør man lage maten inne og nyte den ute, sier Olsen.

Høy skogbrannfare

I Østfold og Vestfold er skogbrannfaren på sitt høyeste i dagene framover. Skogbrannfaren på Østlandet er stort sett konstant gul, mens den er på høyeste farenivå, oransje, flere steder i både Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark, Buskerud og Aust-Agder.

– Det er gress- og lyngbrann som er skummelt nå. Varslet gjelder hele Sør-Norge der det ikke er snø og hvor det ikke har vært nedbør av betydning, sier statsmeteorolog Gislefoss.

LAV FUKTIGHET: Statsmeteorolog Kristen Gislefoss forteller at luftfuktigheten på Blindern i Oslo er på under 30 prosent. Det er tørt! Foto: Marit Kolberg / NRK

Om natten synker temperaturene, men det hjelper ikke på brannfaren.

– Luftmassene i april er veldig tørre. Atmosfæren er på sitt tørreste nå, før det blir fuktigere utover sommeren. Men luftfuktigheten er veldig tørr nå.

Statsmeteorologen støtter brannvesenets oppfordring om å droppe grillingen på lavlandet.