Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks NRK har gransket over halvparten av alle dommene fra norske tingretter de siste to årene der vanlige folk har vært med å dømme – til sammen 9000 dommer.

Granskningen viser at meddommere oftere vil frikjenne eller gi lavere straff enn den profesjonelle dommeren.

I nesten 7 prosent av rettssakene er meddommere og fagdommer uenige om skyld og straff. I 79 prosent av disse tilfellene går meddommerne inn for mildere straff.

Dissens mellom meddommere og fagdommere registreres ikke i domstolenes systemer, noe som gjør det vanskelig å få full oversikt over straffenivået som kommer fra meddommere.

Det er 9. oktober 2021. En bil har akkurat kjørt av veien i sunnmørsbygda Sykkylven.

Bilen ruller sju ganger rundt før den stopper. Inni sitter Linni Celine Krieg og sønnen Theodor (4).

De hadde lekt ved et vann og var på vei hjemover til familien. Krieg hadde holdt seg under fartsgrensen og til høyre i veibanen.

Tidligere hadde hun flere ganger opplevd å møte biler i stor fart på den smale veien.

Før ulykken hadde Theodor vært i godt humør og ville snakke med mamma og vise henne det han hadde i hendene.

Krieg kastet av og til raske blikk i speilet. Men hun passet på å rette blikket framover igjen så raskt som mulig.

Foto: Remi Sagen / NRK

Etter et av blikkene i speilet merket hun at det ene hjulet havnet utenfor veibanen.

– Oi!

Det var alt hun rakk å si før bilen ble kastet rundt og rullet bortover gresset. Men inni seg rakk hun å tenke litt mer:

«Nå dør vi.»

Dømt av likemenn

Hvert år møter tusenvis av nordmenn i en rettssal etter trafikkulykker, voldsepisoder eller andre hendelser. Der tar ofte tre dommere stilling til skyld og straff.

To av dem er helt vanlige mennesker uten juridisk utdannelse som har meldt seg frivillig.

De kalles meddommere og er til stede på grunn av et gammelt prinsipp om at vi skal «dømmes av likemenn».

NRK har gransket over halvparten av alle dommene fra norske tingretter de siste to årene der vanlige folk har vært med å dømme – til sammen 9000 dommer.

Granskingen viser at meddommerne oftere vil frikjenne eller gi lavere straff enn den profesjonelle dommeren.

Det fikk Linni Celine Krieg fra Ålesund oppleve.

Følte seg som en dårlig mor

Bilen landet til slutt på hjula – 25 meter fra der de kjørte ut. Krieg var i sjokk, men hadde bare én tanke i hodet:

«Theodor!» ropte hun.

Slik så bilen ut etter ulykken. Foto: Privat

Heldigvis svarte fireåringen. Krieg kom seg ut av den rykende bilen, rev opp bakdøra og fikk sønnen ut.

Politi og ambulanse kom snart til stedet. Krieg opplevde at politiet var forståelsesfulle og sa noe sånt som at «uhell kan skje». Men Theodor hadde fått en mild hjernerystelse og måtte ligge til overvåkning i et døgn på sykehuset.

– Selv om jeg visste at jeg ikke hadde gjort noe ulovlig, så følte jeg meg som en veldig dårlig mor, sier hun til NRK.

Så kom et nytt sjokk.

Boten i posten

Fireåringen fikk et brev fra politiet der det sto at mammaen hans var anmeldt for å ikke ha vært «tilstrekkelig aktpågivende og varsom». Litt senere fikk hun en bot på 8000 kroner. Krieg oppfattet det slik:

Politiet mente hun skulle straffes for at sønnen hadde vært i livsfare.

– Da ble jeg litt satt ut, sier hun.

Krieg nektet å vedta boten. For henne ville det være det samme som å innrømme at hun hadde gjort noe ulovlig.

Ett år etter ulykken måtte hun derfor møte i retten.

Linni Celine Krieg ville ikke godta at hun hadde gjort noe ulovlig. Foto: Remi Sagen / NRK

Hun hadde ikke med seg advokat, for det tenkte hun ikke på. Hun visste heller ikke at to av de tre dommerne som satt foran henne hadde helt vanlige yrker til hverdags: En fagarbeider ved en videregående skole og en daglig leder i en IT-bedrift.

Og at det skulle komme til å redde henne.

Frivillige dommere

Selv om to av tre dommere i en rettssak ikke har juridisk utdannelse, har de likevel makt til å overprøve den profesjonelle dommeren.

NRKs gransking av 9000 dommer der vanlige folk har vært med å dømme, viser at meddommere og fagdommer stort sett blir enige om både skyld og straff.

Men i nesten 7 prosent av rettssakene er de så uenige at de deler seg i et flertall og et mindretall. Det kalles dissens.

Og her er det et tydelig mønster:

Av de 717 meddommerne som har vært uenige med fagdommerne, gikk de aller fleste inn for mildere straff.

Jusprofessor Maria Astrup Hjort ved Universitetet i Oslo mener dette er et viktig signal til fagdommerne i norske domstoler.

– Hvis meddommerne har en tendens til å utmåle mildere straffer, burde kanskje fagdommerne reflektere rundt praksisen sin, sier hun.

Dissenser registreres ikke

Problemet er at dissenser ikke registreres i domstolenes systemer. Dermed har ingen full oversikt over signalene om straffenivået som kommer fra meddommerne.

En slik registrering vil kunne gi en stor verdi, mener Hjort.

Jusprofessor Maria Astrup Hjort ved UiO mener funksjonen til meddommerordningen er å være en korreks til fagdommerne. Foto: Universitetet i Oslo

– For at systemet skal fungere må det også være en respons videre til politikerne så de kan vurdere om straffene ligger på rett nivå, sier hun.

I fjor skrev Velferdsforskningsinstituttet NOVA en rapport som viser at nordmenn generelt er mindre opptatt av å straffe kriminelle strengt enn de var for ti år siden.

At NRKs undersøkelse også viser at «vanlige folk» ofte velger det milde alternativet når de tar plass som dommere i rettssalen, bør være viktige signaler til politikerne som bestemmer lovene. Det mener den erfarne forsvarsadvokaten Frode Sulland.

– Man må absolutt kunne konfrontere politikerne med disse funnene og si at velgerne ikke er i takt med dette. Det er all grunn til at politikerne justerer kursen etter dette, sier han.

Dette er en meddommer Ekspander/minimer faktaboks En meddommer er en person uten juridisk utdannelse som deltar som dommer i en rettssak på lik linje med en som er utdannet dommer. Det er et viktig rettsprinsipp i Norge at en skal dømmes av sine likemenn. For å bli meddommer må du være mellom 21 og 70 år, snakke og forstå norsk og være personlig egnet til oppgaven. Meddommerne er med på å bestemme om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. Meddommerne behandler alle slags type straffesaker, som for eksempel saker som handler om økonomi, seksualforbrytelser, drap eller trafikk.

– Straff nok i seg selv

Linni Celine Krieg opplevde å bli hørt av meddommerne.

Hun var på jobb som mekaniker i Tesla da hun fikk brevet om at dommen mot henne var klar. Hun åpnet det og skumleste så fort hun kunne ned til slutten:

«Linni Celine Krieg (...) frikjennes.»

Krieg fikk tårer i øynene. Dommerne hadde delt seg i to.

Linni Celine Krieg. Foto: Remi Sagen / NRK

Fagdommeren mente at hun burde ha vært mer forsiktig når hun visste at hun kjørte på en dårlig vei, og ville dømme henne.

Men begge meddommerne var på Kriegs side.

De mente at det ikke var uaktsomt å kaste noen raske blikk i speilet, slik man gjør når man sjekker trafikken bak seg. De var dessuten åpne for at dårlig merking eller veistandard var grunnen til at Krieg hadde feilberegnet kanten.

– I etterkant er jeg veldig glad for at de to uten juridisk utdannelse var til stede i rettssalen, sier Krieg.

Hun tror at fagdommere som er med i mange rettssaker noen ganger kan glemme at det er mennesker som står foran dem.

– De kan kanskje begynne å gå litt på autopilot og bare forholde seg til lovverket. Jeg tror meddommerne så hvor mye kollisjonen hadde påvirket meg, og at det var straff nok i seg selv å ha gjennomgått dette, sier Krieg.

– Vi var samstemte

NRK har vært i kontakt med de to meddommerne som dømte i saken. Harald Skorgevik er daglig leder i en IT-bedrift og sier at han ikke synes det var vanskelig å mene noe annet enn dommeren som har studert juss i mange år.

– Jeg og den andre meddommeren var samstemte. Fagdommeren hadde også stor forståelse for at vi hadde andre meninger, sier han.

Fagdommeren ønsker ikke å kommentere saken.