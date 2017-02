Mens sarpingene fikk trene for åpent innsyn på La Manga, var banen som Liverpool trente på rett ved siden av inngjerdet og pakket godt inn med en grønn duk.

Midtstopper og Liverpool-supporter Sigurd Rosted smugtitter på treningen til favorittlaget. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Flere av spillerne til 08 syntes åpenbart det var spennende å trene ved siden av noen av verdens beste fotballspillere. En av dem var midtstopper Sigurd Rosted, trolig lagets største Liverpool-supporter.

– Jeg må prøve å få sett noen treninger og sånt. Men de har gjort en god jobb med sikkerheten her, så det kommer til å bli litt jobb, forteller han.

En mulighet for Rosted er muligens å stå ventende utenfor treningsanlegget. Liverpool-spillerne må nemlig sykle til trening i Spania.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson (til venstre) ledet an i front av de syklende fotballstjernene på La Manga. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Måtte nesten kroppsvisiteres

Patrick Mortensen var en av mange nysgjerrige Sarpsborg-spillere torsdag. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Men det var ikke alle som satte like stor pris på å trene kloss på stjernene fra England. Hovedtrener Geir Bakke bet seg nemlig merke i at de to lagene fikk forskjellsbehandling.

– Jeg bare registrerte at de fikk vannet banen sin og det fikk ikke vi. Da ble jeg sur, det er sånn jeg er konstruert, lo Bakke etter treningen.

Sportslig administrativ leder i klubben, Cato Klaussen, var en av mange som måtte overtale vaktene om å få slippe inn. Både supportere og andre skuelystne ble nektet inngang.

– Jeg måtte nesten kroppsvisiteres for å komme inn hit, utbrøt Klaussen da han omsider hadde kommet seg på plass.

Fulgte keeperne nøye

Keepertrener Jerry Knutsson var trolig den som fikk mest ut av Liverpool-treningen.

Flere ganger gjennom torsdagens trening tok han nemlig med seg Sarpsborg sine keepere bort til gjerdet for å se og lære av hva Simon Mignolet og Loris Karius gjorde på den andre siden.

Knutsson pekte og instruerte, mens keeperne fulgte nøye med.

Keepertrener Jerry Knutsson brukte Liverpools trening aktivt under treningen av den unge sisteskansen Thomas Johansen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Vi skal møte bedre lag

Også sportssjef Thomas Berntsen var en tur bortom gjerdene for å ta en titt.

– Jeg bryr meg ikke noe særlig om hva de spillerne utpå der heter. Men det som er interessant, er å se på hva de gjør. Hadde det vært et spansk eller italiensk lag hadde det kanskje gått an å lære noe av dem også, gliste Berntsen, som senere la smilende til:

– Vi skal uansett møte lag som er bedre enn Liverpool her nede denne uka.

Under oppholdet på La Manga møter sarpingene de russiske storlagene CSKA Moskva og Rubin Kazan til treningskamp.