Tap for Sparta i Sarpsborg

Niklas Roest scoret sitt andre mål for kvelden i den tredje perioden i Sparta Amfi. Kampen endte likevel med Storhamarseier og stillingen 2–4. Kvartfinaleserien står 2-2, og Sparta skal spille minst to kamper til i sluttspillet. Kvartfinalen spilles som best av syv kamper. Neste kamp spilles i Hamar på søndag.