Stjernen leder, Sparta ligger under

Etter to perioder ligger Sparta under i Kongsvinger, og Stjernen leder hjemme mot Lillehammer. Kongsvinger gikk opp til 3–2 ett og et halvt minutt før pause ved Trevor Fleurent. Stjernens Niklas Bröms sprakk nullen etter et halvt minutt av andre periode, og Markus Karlsson ga hjemmelaget ledelsen 2–1 drøyt fem minutter før pause.