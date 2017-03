Stjålne båtmotorer funnet i Sverige

Svensk politi har funnet båtmotorer som kan stamme fra et tyveri fra Makrellrød båthavn i Saltnes tidligere i mars. Det skriver Moss Avis. Politiet i Stockholm stanset en bil for kontroll og kom da over motorene. Politiet ved Vansjø lensmannskontor har fått bekreftet at minst en av båtmotorene kan spores til tyveriet i Saltnes.