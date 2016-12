Stjal dyre jakker - må i fengsel

En 23 år gammel mann er dømt til fengsel i sju måneder for en rekke innbrudd og tyverier i Fredrikstad-distriktet. Mannen er blant annet dømt for to innbrudd hos Ferner Jacobsen i Fredrikstad for en måned siden. 28 vinterjakker ble stjålet til en samlet verdi av 190-tusen kroner. 23-åringen tilstod i tingretten. Han er også dømt til å betale erstatning på 145.000 kroner.