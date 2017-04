Stille og rolig skjærtorsdag i Strömstad

Tradisjonen tro har tusenvis av nordmenn å beveget seg over grensa fra Norge til Sverige for å feste i den lille grensebyen Strömstad på skjærtorsdag.

Men årets feiring har gått forholdsvis stille og rolig for seg, forteller Nina Heyden, som er sjef for innsatsstyrken til politiet i Strömstad.

Men det er også noen som ikke har klart å oppføre seg. Ifølge Heyden har to nordmenn blitt tatt med i arresten på grunn av fyll og et par for kjøring i ruspåvirket tilstand.

ARREST: I 2013 ble 30 nordmenn tatt med til politistasjonen i Strömstad på grunn av fyll. Her blir en av dem pågrepet. Foto: Privat

– I tillegg er et par stykker pågrepet etter et slagsmål, men det er ikke snakk om alvorlige ting, fortalte Heyden til NRK i 14.30-tiden.

Årets feiring står likevel foreløpig i sterk kontrast til skjærtorsdagsfesten for fire år siden.

Da ble hele 30 nordmenn innbrakt for fyll, 82 personer ble bøtelagt for ordensforstyrrelser og 42 personer ble fratatt alkohol.

Skjærtorsdag i Strömstad Du trenger javascript for å se video.

Startet tidlig

På forhånd hadde politiet på svensk side regnet med at det skulle dukke opp et sted mellom 6.000 og 8.000 personer til årets fest. Heyden regner med at det også er rundt dette antallet som var på plass torsdag ettermiddag.

Nordmennene startet tidlig og fylte opp rasteplasser og parkeringsplasser på norsk side før de kjørte i kortesje over til Sverige.

Allerede i ni-tiden torsdag morgen fikk NRK de første meldingene om at det var mye trafikk over Svinesundbrua.

Men i 12.30-tiden hadde det så smått begynt å fylle seg opp også i Strömstad.

– Når det er kø inn til Strömstad fra E6, da er ting som det pleier å være. Vanligvis fester de her frem til 16-tiden, og innen en time har alle klart å komme seg til Halden der festen fortsetter, sier gruppesjef i Strömstad-politiet, Johan Hilding.

Lav toleranse for fyll

Politiet har de siste årene hatt fokus på forebyggende arbeid. Blant annet har de laget en egen trasé for de norske bilene og Systembolaget har vært stengt.

KONTROLL: Nina Heyden, sjef for innsatsstyrken i Strömstad, i samtale med innsatsleder Svein Roger Lunde i Strömstad på skjærtorsdag. Politiet har hatt god kontroll på nordmennene. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det har ført til mindre trafikk og mindre fyll og bråk.

– Vi har lav toleranse når det kommer til fyll. Vi heller ut alkoholen til folk som drikker på steder hvor de ikke får lov til å drikke, vi bøtelegger og vi tar hånd om folk som er så fulle at de ikke klarer å ta vare på seg selv, forteller Heyden.

Også i Norge har politiet tatt sine forholdsregler før festen flytter seg tilbake til norsk side. Det kan bli dyrt for folk å ikke oppføre seg, advarer operasjonsleder Bjørge Haugen i Øst politidistrikt.

– Vi er godt forberedte og folk kan fort bli kvitt 7-8.000 kroner hvis ikke de oppfører seg ordentlig.

Norsk politi er også på plass for å følge festen fra Strömstad til Halden.

– Erfaringen fra tidligere år er at en god del blir med videre dit, så vi får allerede nå en føling på hva som kan komme i Halden i kveld, sier innsatsleder Svein Roger Lunde.