Statlig klareringssenter til Moss

– Det er viktig for byer som Moss å få nye miljøer med kompetanse. Det sier ordfører Tage Pettersen til at Moss får den nye nasjonale Klareringsmyndigheten, som skal ta seg av all sikkerhetsklarering i det sivile Norge. Kontoret får 20 arbeidsplasser i 2018.