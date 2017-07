Starter krimtekniske undersøkelser

Politiet starter i dag krimtekniske undersøkelser i Sarpsborg sentrum etter brannen søndag ettermiddag. En kvinne i 40-årene er siktet for ildspåsettelse av en bygård som eies av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Bygget inneholdt 24 leiligheter, men ingen beboere kom til skade i brannen. Blå Kors og boligkontoret i Sarpsborg kommune jobbet i hele går for å skaffe beboerne tak over hodet.