Stakk trolig av etter ulykke

Politiet mistenker at en blå Opel var involvert i en trafikkulykke ved Storbyen i Sarpsborg går kveld. En fører av en moped ble skadet i ulykken, og politiet jobber ut fra at mopeden ble påkjørt av en bil som stakk av. På ulykkesstedet fant politiet rester som tyder på at at en blå Opel var involvert i uhellet.